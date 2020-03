Mai come in questo momenti c’è bisogno di medici e infermieri. Il settore sanità in Italia sta reagendo bene all’emergenza, ma le risorse (anche umane) sono allo stremo. Per questo, la CRI (Croce Rossa Italiana) è in cerca di personale infermieristico, e al più presto. Scopriamo i dettagli.

Infermieri per biocontenimento per la CRI

A causa dell’emergenza Coronavirus, la CRI cerca, per la sede di Roma, ifermieri per biocontenimento. Previsto contratto libero professionale per almeno 3 mesi. Ai candidati si richiede una buona conoscenza degli applicativi di Microsoft Office e della lingua inglese. Retribuzione: 18 euro l’ora per 150 ore mensili rendicontate.