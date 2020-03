Un brutale omicidio si è compiuto la notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo 2020 a Roma. In via James Joyce, in zona Laurentina, un 20enne ha ucciso la madre al culmine di una tragica lite. Stando alle prime ricostruzioni (tutt’ora in corso), il giovane avrebbe colpito più volte la madre fino a decapitarla.

La sorella ha provato a fermarlo

La sorella ha tentato di fermare la furia del ragazzo, senza tuttavia riuscirci. Sarebbe poi riuscita a scappare per rifugiarsi dai vicini. Sarebbero stati proprio questi ultimi a chiamare le forze dell’Ordine.

Sul posto, sono giunti i militari di Cecchignola ed Eur. Il 20enne è stato trasportato in caserma e su di lui pendono pesanti accuse.