La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Roma Eur hanno arrestato un 36enne romano con l’accusa di danneggiamento a seguito di incendio.

Transitando in via Laurentina all’altezza del civico 31, i Carabinieri hanno sorpreso l’uomo, subito dopo avere dato fuoco a due cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti, utilizzando due accendini che aveva ancora in tasca.

I Carabinieri hanno poi allertato i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme.

L’uomo è stato arrestato e poi rilasciato a piede libero, in attesa di convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Foto in galleria