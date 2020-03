Cinque casi di Coronavirus ad Anagni. A confermarlo è il Sindaco della città dei Papi, Daniele Natalia, tramite un video postato sui Social.

Ecco le parole del Sindaco di Anagni Daniele Natalia

“Vi prego di ascoltare attentamente le mie parole, sentite, forti, a tratti dure ma necessarie. Ad Anagni ci sono 5 casi confermati di persone positive al coronavirus. Dai dati in nostro possesso sembra che il picco dell’epidemia possa essere raggiunto entro quattro giorni a partire da oggi; vi prego di stare a casa per evitare qualunque pericolo di contagio.

È fondamentale rispettare le regole. Per chi si ostina a fare come vuole avremo tolleranza zero. Ho già ordinato alla Polizia Locale di rafforzare i controlli ed anche i Carabinieri e la Guardia di Finanza ci stanno supportando in questa azione di controllo eccezionale. Preferisco essere ricordato come un sindaco dal pugno di ferro ma che difende la salute dei propri cittadini a qualunque costo che piangere morti anche tra i nostri concittadini”.