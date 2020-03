Carpineto Romano, persona risulta positiva al Coronavirus.…

Una persona è risultata positiva al Coronavirus. A confermarlo è direttamente il Sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti, attraverso un post su Facebook.

Ecco le parole del Sindaco di Carpineto Romano

Purtroppo siamo stati informati dalla ASL-RM 5 che un nostro concittadino è risultato positivo al COVID-19 e in via di trasferimento allo Spallanzani di Roma.

Attiverò a breve tutte le misure di sicurezza previste per gestire l’emergenza (COC) e sono in costante contatto con la nostra Asl con la quale stiamo facendo un’indagine a ritroso per capire l’eventuale link epidemiologico.

Nessun allarmismo ma è il momento della responsabilità e della collaborazione da parte di tutti. Le misure prese in questi giorni e che potevano sembrare eccessive, avevano in realtà il solo obiettivo di limitare al massimo il rischio di contagio che, purtroppo, oggi è realtà. Restate a casa il più possibile.

Seguiranno aggiornamenti!