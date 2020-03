I gruppi consiliari Progetto Carpineto e Democratici per Carpineto ci tengono a comunicare che la situazione è sotto controllo e non c’è alcun caso sospetto di coronavirus.

Covid-19: nota congiunta Progetto Carpineto – Democratici per Carpineto

Nella giornata di ieri sono arrivate due persone dalla Lombardia, che sono state prontamente segnalate alla autorità competenti e nelle quali, nel frattempo, è stato raccomandato in via del tutto precauzionale, di non uscire da casa. Riguardo a notizie di altre persone provenienti dal Nord-Italia che hanno stazionato nel nostro paese nei giorni scorsi, si rende noto che attualmente non sono più presenti sul territorio comunale, che la situazione è stata costantemente monitorata in accordo con le autorità sanitarie competenti e che i soggetti interessati non hanno ma comunque manifestato sintomi riconducibili al Covid-19. Se qualche cittadino ha notizia di altre persone provenienti dalle zone rosse ed entrate negli ultimi giorni a Carpineto Romano non esiti a comunicare tale circostanza al numero verde 800.118.800 e a informare le autorità competenti (Asl, Sindaco o Forze dell’Ordine).

In questo momento estremamente delicato le forze politiche presenti in consiglio comunale si appellano al senso di responsabilità e invitano i cittadini e i titolari degli esercizi commerciali a osservare le disposizioni previste nel DPCM dell’8 marzo e raccomandate dall’ISS, Ministero della Salute, Regione e Comune.