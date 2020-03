Sono arrivati a 608 i casi di Coronavirus nel Lazio. Nelle ultime ore, come viene riportato dal noto portale Salute Lazio, si registrano 4 vittime. Nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù risulta positivo anche un bambino di 5 mesi che è in buone condizioni di salute.

Ecco il bollettino completo di tutte le Asl del Lazio

Asl Roma 1 : 7 nuovi casi positivi. Guariti 3 pazienti che erano in isolamento domiciliare. 223 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

IFO – attivato il pre-triage per casi COVID sospetti. Entra nella rete di emergenza coronavirus con 2 posti di terapia intensiva disponibili;

Ares 118 – ;

Policlinico Tor Vergata – continua il trasferimento dei pazienti del reparto di medicina generale della torre in altre strutture della rete regionale per attivare il COVID 4 HOSPITAL per 80 posti;

Azienda Ospedaliera San Camillo – sono iniziati i trasferimenti per i pazienti del reparto di medicina generale del Policlinico Tor Vergata per apertura COVID 4 HOSPITAL. Da oggi disponibili ulteriori 3 posti di terapia intensiva;

INMI Spallanzani – domani partono i due ‘spoke’ dell’Istituto: al COVID 3 HOSPITAL di Casal Palocco e presso la struttura del Policlinico Militare del Celio;

Policlinico Campus Biomedico di Roma – disponibilità di posti per pazienti trasferibili da altre strutture della rete regionale;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – positivo bambino di 5 mesi in buone condizioni.