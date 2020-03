Olevano Romano, due persone positive al Coronavirus:…

Due cittadini di Olevano Romano sono risultati positivi al Coronavirus. A confermarlo è direttamente il Sindaco, Umberto Quaresima, attraverso un post su Facebook.

Le parole del Sindaco di Olevano Romano, Umberto Quaresima

Purtroppo siamo stati informati dalla ASL RM 5 che due nostri concittadini sono risultati positivi al COVID-19.

Stiamo attivando tutte le misure di sicurezza previste per gestire l’emergenza ( COC).

I pazienti sono già stati trasferiti a Roma in una struttura ospedaliera specializzata. Entrambi sono residenti in una zona periferica via ponte della mola . La situazione è sotto controllo, ma oggi ancora di più vi chiedo di RESTARE A CASA.

Nessun allarmismo, ma voglio ricordarvi che diventa adesso ancora più fondamentale la collaborazione da parte di tutti nel seguire le regole per contenere la diffusione del virus. Vi chiedo quindi di impegnarvi a rispettare le regole in maniera decisa e responsabile: uscite solo per questioni strettamente necessarie e inderogabili, evitiamo di riunirci oggi per essere più vicini appena questa battaglia sarà vinta! Ne sono certo, tutto questo un giorno finirà e saremo ancora più uniti!

Ricordiamoci che il virus e’ particolarmente aggressivo verso le persone anziane e/o con patologie.

Vi ringrazio per il Vostro grande impegno e per la solidarietà che personalmente tutti voi mi state mostrando.

ANDRÀ TUTTO BENE