Ciampino, controlli di tutela del territorio: giovani pizzicati con droga e alcol

Si è completata nella serata di domenica 23 febbraio l’ultima operazione straordinaria, in ordine di tempo, “Ciampino Sicura”, questa volta con l’obiettivo generale del controllo dei parchi pubblici durante l’orario serale e notturno, nonché sull’intero territorio cittadino in materia di sicurezza ed ordine pubblico.

I controlli

Il dispositivo, attivato nel tardo pomeriggio di sabato sera, ha previsto lo svolgimento di diversi posti di controllo nei principali quartieri di Ciampino ed al tempo stesso una verifica in tutti i luoghi di aggregazione cittadina il cui utilizzo, molto spesso, non è rispettoso degli orari di chiusura e delle generali regole di comportamento e decoro.

I parchi di Piazza Kennedy, via Ferioli, via Pirzio Biroli, “Aldo Moro”, nonché la nuova area – ancora da inaugurare – di via Atene, sono stati oggetto di specifici controlli, post orario di chiusura, durante i quali è stata accertata la presenza di giovani e giovanissimi per lo più residenti nel quartiere di Morena a Roma. Ancora una volta, purtroppo, non sono mancate le sorprese: al recupero di modici quantitativi di sostanze stupefacenti, infatti, è seguito l’immediato smaltimento di superalcolici, nella disponibilità degli adolescenti minorenni che dopo una breve attività di verifica è stato accertato essere stati acquistati presso un minimarket gestito da un soggetto del Bangladesh, sempre sito nel quartiere di Roma immediatamente confinante con Ciampino.

L’altra parte del dispositivo di controllo, direttamente coordinato dal Comandante Roberto Antonelli con l’ausilio dell’Ufficiale Gianni Iorio, ha visto la partecipazione di dieci unità supplementari ed ha previsto dei posti di controllo finalizzati alla sicurezza sul territorio. In questo ambito, particolarmente efficace la collaborazione dell’unità cinofila, che ha sicuramente “aiutato” i poliziotti municipali nella ricerca di sostanze stupefacenti, a cui ha fatto seguito il sequestro amministrativo in considerazione della modica quantità ritrovata, nonché “l’avvio” del percorso finalizzato ad effettuare uno screening completo per accertare la guida sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti con l’ausilio del drug test. In attesa degli ulteriori accertamenti, confermata ancora una volta l’alta presenza di soggetti positivi all’assunzione di droga con le relative conseguenze per quanto concerne la sicurezza stradale.

Durante le stesse attività di controllo si è proceduto, inoltre, al sequestro di armi improprie. Nello specifico bastoni tipo mazza da baseball, con tanto di manico appositamente ricavato con l’apposizione di nastro adesivo per consentire una presa più sicura. Immediato il sequestro dell’arma ed il successivo deferimento all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di arma.