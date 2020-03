Riunione via Skype dei Sindaci dei Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno per mettere a punto una serie di misure condivise per arginare il Covid19 nei quattro territori limitrofi.

L’incontro è stato l’occasione per definire un coordinamento in tema di controlli dei confini territoriali, in modo da consentire a tutte le Forze dell’ordine una maggiore sinergia per garantire il rispetto delle misure adottate dal Governo evitando assembramenti o spostamenti non autorizzati da un Comune all’altro.

I Sindaci hanno poi condiviso di sospendere il pagamento delle strisce blu fino al 3 aprile.

“È stata una riunione proficua – ha commentato il Sindaco Adriano Zuccalà –. Abbiamo fatto il punto della situazione e ci siamo coordinati sulle prossime misure da mettere in campo, come la sospensione dei parcheggi a pagamento.

Ribadiamo oggi più che mai quanto sia importante rispettare le indicazioni e le raccomandazioni del Governo lasciando la propria abitazione solo se strettamente necessario: solo così potremo tornare alla normalità il prima possibile”.

