Sono 28 ad oggi i casi accertati di Covid 19 a Pomezia. I nuovi casi, 5 donne e 3 uomini individuati tramite connessioni note, sono tutti attualmente asintomatici e in isolamento domiciliare. Ad oggi risultano 917 persone in sorveglianza domiciliare preventiva in tutta ASL RM6. Circa 30 cittadini di Pomezia, collegati ai primi casi riscontrati, sono usciti dalla sorveglianza domiciliare essendo sempre risultati negativi.

I dettagli

Inoltre nelle ultime ore i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale hanno effettuato 630 controlli a persone in transito e attività commerciali emettendo 50 sanzioni per violazione delle regole imposte dal DPCM del 11 marzo.

Si ricorda che è importante limitare gli spostamenti esclusivamente alle attività essenziali, quali il lavoro, la spesa alimentare e farmaceutica.