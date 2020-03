Il Comune di Marcellina ha diramato una nota in cui annuncia che la notizia dell’uomo deceduto per Coronavirus all’ospedale di Tivoli, non era di Marcellina, ma di Tivoli.

La notizia

A seguito di ulteriori ricerche da parte della ASL, è stato comunicato che la persona deceduta all’ospedale di Tivoli per coronavirus, inizialmente ritenuta essere residente a Marcellina, è un cittadino di Tivoli.

Sono pertanto infondate le ricostruzioni ancora adesso in circolazione che riportano il contrario.

Da parte nostra vanno le condoglianze alla famiglia e si esprime vicinanza alla comunità tiburtina per questo momento difficile.