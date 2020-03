In merito alla notizia della morte di un paziente avvenuta all’Ospedale di Tivoli, il Comune di Marcellina, attraverso un comunicato postato sui social, ha voluto sottolineare che ancora si attendono gli esiti del tampone per il Covid-19.

Il comunicato del Comune di Marcellinaa

In riferimento a notizie diffuse dalla stampa locale riguardante la morte per coronavirus di un cittadino di Marcellina, dopo un riscontro con ASL si comunica che il paziente era ricoverato all’ospedale di Tivoli e non si trattava di un caso seguito dall’Autorità sanitaria. La positività, al momento, è ancora da verificare.

Trattandosi di un paziente affetto da polmonite con un decorso veloce è stato eseguito un tampone per eseguire ulteriori accertamenti, come avvenuto per altri casi simili.