Albano Laziale, vandalismo nella sede del PC di via Aurelio Saffi

Il Partito Comunista di Albano, sentendosi ingiustamente chiamato in causa per scritte e simboli della propria tradizione impressi sull’ingresso e sugli arredi della sezione cittadina in Via Aurelio Saffi di F.d.I., stigmatizza l’ennesima assurda violenza urbana perpetrata da ignoti nella notte tra venerdì e sabato ai danni della sezione da poco ristrutturata e si DISSOCIA da questi atti di mero e gratuito vandalismo.