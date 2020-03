Coronavirus. Velletri, Lariano e Albano: sanificazione luoghi pubblici

I sindaci dei comuni di Albano Laziale Nicola Marini, Lariano Maurizio Caliciotti e Velletri Orlando Pocci, hanno congiuntamente chiesto alla Volsca Ambiente e Servizi, la società in house che gestisce il servizio di igiene urbana, di avviare una sanificazione del territorio.

Il programma per la Città di Velletri prevede l’inizio del servizio venerdì 13 marzo dalle ore 18:00 alle ore 22:00 e sarà ripetuto tutti i giorni ad eccezione della domenica. Sarà seguito un ordine di priorità partendo dai luoghi sensibili come le piazze e le aree adiacenti le farmacie, i bancomat, le fermate dei mezzi pubblici, ecc.

I prodotti impiegati sono a base di ipoclorito di sodio disinfettante e saranno applicati dagli operatori della Volsca seguendo tutte le accortezze del caso e con l’utilizzo di specifiche attrezzature e dispositivi di protezione individuale.

Dando priorità ai luoghi più frequentati (come le piazze e le aree adiacenti le farmacie, i bancomat, le fermate dei mezzi pubblici, ecc.), gli interventi saranno avviati a partire da domani mattina tra le 4:00 e le 8:00 e così tutti i giorni fino al 25 marzo.

Gli operatori, opportunamente protetti e con tutte le accortezze del caso, utilizzeranno un prodotto a base di ipoclorito di sodio con specifiche attrezzature e dispositivi individuali.

Le operazioni verranno effettuate nel tardo pomeriggio ad Albano centro e durante la mattina a Pavona e Cecchina, tutti i giorni a partire da oggi fino al 25 marzo. Gli operatori, opportunamente protetti, utilizzeranno un prodotto a base di ipoclorito di sodio.

Si raccomandano i cittadini di continuare ad osservare la prescrizione di non uscire di casa, se non per motivazioni urgenti.