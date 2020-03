La notizia era già trapelata nella serata di ieri, ma non aveva ancora trovato conferma dalle fonti ufficiali. Pochi minuti fa il sindaco, Maurizio Caliciotti, ha confermato che c’è un caso di contagio da coronavirus anche a Lariano.

Primo caso di contagio a Lariano: si tratta di un 73enne trasferito dall’ospedale di Velletri allo Spallanzani di Roma.

Il sindaco sulla pagina Facebook del Comune:

“Cari cittadini, vi comunico che sono stato informato, in via ufficiale, dall’autorità sanitaria della ASL Roma 6, che un nostro cittadino è risultato positivo al test coronavirus Covid-19.

Al momento sono in atto le procedure di indagine epidemiologica sui contatti avuti dal paziente, e si attendono i risultati dei tamponi sui familiari più stretti.

La situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari.

Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le linee di comportamento emanate dal Governo e dalla Regione, soprattutto riguardo al divieto di spostamento che può avvenire soltanto per comprovate esigenze di lavoro, per necessità indifferibili e per importanti esigenze sanitarie”.

