Altro caso positivo in Ciociaria. Si tratta di una persona anziana di Pontecorvo che, da diverso tempo, era ricoverata presso una struttura privata. Quarantena per i familiari.

Pontecorvo, caso positivo di Coronavirus

Continuano a salire i casi di Coronavirus in Ciociaria. Questa volta si è registrato a Pontecorvo e a confermare la notizia è direttamente il Sindaco Anselmo Rotondo che ha invitato tutti i cittadini a rimanere a casa.

Si tratta del 13esimo caso in provincia di Frosinone, uno in più rispetto alla giornata di ieri. Come già accennato in precedenza, a Pontecorvo si è registrano un caso positivo di una persona anziana che, da più di 2 mesi ,era ricoverata presso una struttura sanitaria fuori città. Al momento la signora si trova in quarantena così come i suoi familiari.

Di seguito riportiamo il post completo.

“Sono stato informato dalle autorità competenti di un nuovo caso di Coronavirus, si tratta di una persona anziana di Pontecorvo ricoverata, da più di 2 mesi, in una struttura sanitaria fuori Città. Sono state adottate, nei confronti dei parenti, tutte le misure di prevenzione. Invito tutti a rimanere a casa. Questa è l’unica arma che abbiamo. Utilizziamola.”