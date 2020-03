Aeroporti di Roma, Terminal chiusi a Ciampino e Fiumicino: scopri quali

Si riduce il servizio di trasporto aereo della Capitale. Aeroporti di Roma chiude alcuni terminal, scopriamo quali.

Le novità

Alcuni terminal di Aeroporti di Roma saranno chiusi per un periodo di tempo ancora non definito, ma che sicuramente durerà fin quando non sarà superata l’emergenza Coronavirus in Italia.

Dal 14 marzo sarà chiuso il Terminal 1 dell’Aeroporto di Ciampino;

dal 17 marzo sarà chiuso anche il Terminal 1 dell’Aeroporto Leonardo da Vinci a Fiumicino. Per effettuare i Check-In, i controlli e la riconsegna dei bagagli sarà attivo il Terminal 3, il quale resterà operativo.

La decisione è stata presa dopo che, nelle ultime settimane, molteplici compagnie aeree hanno cancellato voli da e per l’Italia. Si è reso, così, necessario ed inevitabile la riduzione del servizio di trasporto aereo, a fronte di un calo dei passeggeri in volo stimato tra il 40 ed il 50 per cento.