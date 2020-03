Swiss annulla tutti i voli da e per l’Italia fino all’inizio di aprile 2020. Tutte le informazioni per i viaggiatori.

Cancellazione dei voli

Swiss, la principale compagnia aerea svizzera, annulla tutti i voli da e per l’Italia. La misura si applica fino all’inizio di aprile, ha affermato la compagnia aerea. Sono interessati circa 90 collegamenti settimanali da Zurigo a Milano, Roma, Venezia, Firenze, Napoli e Brindisi. Il programma di volo per l’Italia era già stato ridotto la settimana scorsa.