Anagni, il Sindaco Natalia: “Potrebbe esserci un caso di Coronavirus”

Possibile caso di Coronavirus ad Anagni. A comunicarlo è direttamente il Sindaco Daniele Natalia.

Anagni, possibile caso di Coronavirus: le parole del Sindaco Natalia

Il sindaco di Anagni Daniele Natalia in merito all’emergenza COVID-19 dichiara: «Pur non essendo ancora confermata la notizia ci tengo ad avvertire la cittadinanza del fatto che potrebbe esserci un caso di contagio da coronavirus di un nostro concittadino. Capisco che la situazione possa generare allarme ma voglio, nonostante sia una parola grossa, rassicurare tutti: non si corrono maggiori rischi rispetto a prima, purché si continuino a seguire le norme e le indicazioni emanate dalle autorità competenti. Come Amministrazione Comunale siamo in contatto con gli Enti superiori, le forze di polizia e le autorità sanitarie per analizzare la situazione e prendere i necessari provvedimenti. Rinnovo il mio appello ai cittadini anagnini: restate a casa, non uscite se non per motivi indispensabili e, quando lo fate, adottate tutte le precauzioni».