Anagni, truffa dei falsi tamponi da Coronavirus: prestare attenzione

Falsi tamponi nella cittadina di Anagni. Sarebbe questa l’ultima trovata messa in atto da alcuni sciacalli. Si raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione.

Truffa dei falsi tamponi da Coronavirus ad Anagni

In queste ore starebbero circolando una serie di telefonate, soprattutto ad anziani, dove dei finti funzionari della Protezione Civile Regionale si accerterebbero di casi di tosse e febbre nei nuclei familiari. Dopodiché avviserebbero le persone di passare casa per casa per effettuare il tampone per il Coronavirus. Ovviamente tutto questa sarebbe una messa in scena per truffare le persone.

Ricordiamo che la Regione Lazio non ha previsto nessun servizio a domicilio e, qualora si presentasse una telefonata del genere, invitiamo gli utenti a contattare subito le Forze dell’Ordine.