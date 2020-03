Roma GRA, traffico lento tra Ardeatina e Laurentina: code per incidente

Incidente sulla A90 Grande Raccordo Anulare di Roma.

L’incidente

Un incidente si è verificato poco fa sul GRA di Roma tra Ardeatina e Laurentina, in carreggiata interna. Ancora non si conoscono le dinamiche del sinistro, ma la situazione è già sotto controllo, come riporta Astral Infomobilità sul suo account Twitter. Lunghe code per gli automobilisti.

Nell’attesa di ulteriori riscontri, si raccomanda una guida prudente. Gli operatori sono già sul posto per verificare le condizioni degli automobilisti e per facilitare la circolazione stradale, in attesa che l’incidente venga rimosso.

Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.