Cuba senza coronavirus

Sino al momento Cuba si mantiene senza casi di Covid-19, una malattia già presente in 73 nazioni con più di 90 850 persone contagiate nel mondo intero, delle quali più di 3100 sono decedute. 166 persone sono morte al di fuori della Cina, la nazione dove è sorto il focolaio del virus.

Il sistema nazionale di salute dell’Isola delle Antille, anche se non sono stati riportati casi di persone con questa malattia ha preso le sue precauzioni. Queste, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“,si basano nella pratica di una medicina preventiva di un modello sociale a livello primario che è capace d’agire nell’ordine educativo e profilattico per evitare malattie più gravi.

Si sostenta nel principio che in questo paese nessuno resta abbandonato. Conta anche di ospedali specializzati e metodi diagnostici per affrontare questa situazione oltre all’esperienza e alla professionalità dei suoi medici che hanno agito in condizioni d’emergenza in differenti latitudini.