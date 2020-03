“L’AS Roma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA”, questo il tweet appena diramato dalla società capitolina.

Già in Spagna la squadra del Getafe, prossima avversaria dell’Inter nella seconda massima competizione europea, aveva espresso la propria perplessità nel viaggiare in direzione Milano.

A meno di clamorose novità, sembra proprio che le due partite di Europa League siano destinate a saltare e a essere rinviate.