Fumo in questi istanti nei pressi della diramazione di Roma Sud a causa di un incendio scoppiato tra San Cesareo e Monte Porzio Catone. Si prega gli automobilisti che stanno percorrendo l’autostrada A1 Milano-Napoli di prestare la massima attenzione.

Fumo in autostrada

Sul posto starebbero intervenendo i vigili del fuoco per sedare le fiamme. Ancora da comprendere le esatte circostanze che hanno permesso al fuoco di svilupparsi. Al momento, non sono segnalati feriti né problemi gravi alla circolazione, se non del fumo, che potrebbe compromettere la visibilità a chi in questi istanti sta percorrendo l’autostrada.

Foto di repertorio