Roma Sud, sequestrata area di 5000 mq in Via della Falcognana

A seguito del vasto incendio che ha interessato la cartiera di via della Falcognana, la Polizia Locale di Roma Capitale ha posto sotto sequestro l’area di oltre 5000 metri quadri.

Dopo gli accadimenti verificatisi nei giorni scorsi, durante i quali numerose pattuglie sono intervenute per delimitare l’area, oltreché per fornire ausilio ai Vigili del Fuoco e agli abitanti della zona, personale specializzato in materia di reati ambientali del IX Gruppo Eur e del Comando Generale della Polizia Locale ha avviato le indagini per risalire alle responsabilità di quanto accaduto.

IL LINK DEL VIDEO: https://we.tl/t-maLIDL4B40