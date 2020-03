Code verso Roma sulla Strada Statale 1 Aurelia, da via di Brava a via di Villa Troili per traffico intenso e cantiere.

La situazione

Sulla SS1 Aurelia, da via di Brava a via di Villa Troili, in direzione Roma, si presenta traffico intenso e code per via di lavori in corso presso un cantiere.

In direzione centro, all’altezza di via Gregorio XI, la circolazione è deviata sulla corsia laterale. Deviate anche le linee di trasporto.

Si raccomanda una guida prudente e di seguire le raccomandazioni degli operatori presenti su strada.

Potrebbero seguire aggiornamenti sullo stato della viabilità sulla SS1 Aurelia.