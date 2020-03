Questa mattina, 9 marzo 2020, si è verificato un incidente su via Salaria. Chiusa temporaneamente la strada statale 4 Salaria in entrambi i sensi di marcia all’altezza del km 18,000, tra Settebagni e Monterotondo Scalo, per un incidente che ha visto coinvolti tre veicoli e causato il ferimento di una persona.

Sul posto sono presenti i sanitari del 118, la Polizia Stradale e il personale Anas al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Lo comunica Anas, società del Gruppo FS Italiane.

Si raccomanda alle persone che in questi istanti stanno procedendo lungo la Salaria, di guidare con prudenza. Ancora restano da chiarire le esatte dinamiche di quanto avvenuto, che sicuramente emergeranno dopo i rilievi di rito eseguiti dalle forze dell’Ordine.

Il sinistro è in fase di rimozione

La situazione del traffico appare congestionata a causa dello scontro, ma il personale sta lavorando per rimuovere il sinistro nel minor tempo possibile. Seguiranno eventuali aggiornamenti su quanto accaduto.

