Questa mattina, 9 marzo 2020, si è verificato un incidente su via Salaria, in zona Settebagni. Al momento, sulla Strada Statale Salaria, si procede a senso unico alternato all’altezza di via della Marcigliana, km 100, a causa dell’incidente, ormai risolto.

Code su via Salaria per un incidente in zona Settebagni

La strada, in precedenza chiusa temporaneamente, è stata riaperta. Al momento ci sono lunghe code tra via di Valle Ricca e la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni.

In seguito all’incidente si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso

Si raccomanda alle persone che in questi istanti stanno procedendo lungo la Salaria, di guidare con prudenza. Ancora restano da chiarire le esatte dinamiche di quanto avvenuto, che sicuramente emergeranno dopo i rilievi di rito eseguiti dalle forze dell’Ordine.

La notizia è stata data da Astral Infomobilità, che ha spiegato dell’incidente tramite il proprio profilo social.

Seguiranno eventuali aggiornamenti su quanto accaduto.

Foto di repertorio