Nella giornata di ieri, sabato 7 marzo 2020, i militari della Stazione Carabinieri di Pontecorvo deferivano in stato di libertà un 62enne residente nella provincia di Latina, già censito per reati contro il patrimonio, responsabile di “minaccia aggravata”.

Gli operanti, la precedente notte, a seguito di chiamata pervenuta alla Centrale Operativa della locale Compagnia, intervenivano presso un bar ubicato in San Giovanni Incarico, per un litigio in atto tra il prevenuto ed il proprietario del locale. L’uomo, dopo essersi lamentato per l’eccessivo costo di una bevanda alcolica, tentava di estrarre in direzione dell’esercente una pistola, poi risultata essere una scacciacani, ma grazie al tempestivo intervento di un Carabiniere (alle dipendenze della Compagnia di Sora) lì presente, libero dal servizio, il predetto veniva prontamente disarmato e, giunti i militari di Pontecorvo, condotto in caserma. La scacciacani e le relative 4 cartucce nella disponibilità dello stesso venivano sottoposte a sequestro.

Ricorrendone i presupposti, al 62enne veniva inoltre notificato l’avvio del procedimento amministrativo per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel territorio del comune di San Giovanni Incarico per tre anni.