E’ stato fermato ieri sera in via del Trullo, in prossimità di via di Monte Cucco, mentre era a bordo di una cinquecento d’epoca.

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, in servizio antirapina, l’hanno riconosciuto per i suoi trascorsi giudiziari e hanno così deciso di procedere ad un controllo, durante il quale l’autovettura su cui viaggiava è risultata rubata nello scorso febbraio.

Durante la perquisizione del veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto una chiave alterata all’interno del blocchetto di accensione. L’uomo, un romano di 41 anni, è stato accompagnato negli uffici di Polizia e denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate.

L’autovettura invece è stata restituita al legittimo proprietario.