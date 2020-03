Siamo stati informati questa mattina – spiega l’Amministrazione Comunale – che uno studente di Arce è risultato positivo al virus SarS-Cov-2. Il giovane, di anni 32, che frequenta la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università La Sapienza di Roma, sta bene (avrebbe una leggera febbre) e attualmente si trova nella sua abitazione di Roma dove è sotto osservazione domiciliare.

Arce, studente di medicina a Roma positivo al coronavirus

Il Servizio Sanitario regionale si è immediatamente attivato per svolgere l’indagine epidemiologica al fine di risalire ad identificare i link e i contatti avuti dallo studente.

Essendo tornato ad Arce la scorsa settimana, non è escluso né che il contagio sia avvenuto nella nostra zona e né che possa essersi diffuso ulteriormente.

E’ importante in questo momento mantenere la calma e non lasciarsi prendere dal panico. Soprattutto è da evitare la diffusione di notizie che non provengano direttamente dalle autorità sanitarie e governative.

Il Comune di Arce è in stretto contatto con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl di Frosinone e con la Prefettura di Frosinone. Attualmente non sono previste particolari disposizioni se non quelle di OSSERVARE RIGOROSAMENTE le prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020.

Si raccomanda agli esercizi aperti al pubblico di rispettare le misure igienico-sanitarie ed in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Confidiamo nel buon senso e nella responsabilità di tutti. Ogni ulteriore informazione disponibile verrà resa nota tempestivamente attraverso la pagina Facebook e il sito del Comune di Arce (www.comunediarce.fr.it)

Si ricorda che in caso di sintomi sospetti (febbre persistente, tosse, dolori muscolari) di NON andare al pronto soccorso(o negli ambulatori medici), EVITARE il contatto con altre persone e CHIAMARE TELFONICAMENTE il proprio medico e/o il numero verde regionale 800 118 800 e/o l’Azienda Sanitaria di Frosinone, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Distretto C di Sora ai numeri (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00): 0776.8218307 – 0776.8218308 o via email: sisp.distrettoc@aslfrosinone.it; dopo le ore 14.00 e fino alle ore 8.00 il numero di cellulare 366.8195513.