Proroga ufficiale di chiusura delle scuole fino al 5 aprile: è una fake news

Il Viminale ha smentito la notizia della proroga legata alla chiusura delle scuole fino al 5 di aprile. Sul proprio profilo Twitter, dal Ministero dell’Interno hanno spiegato come nessuna notizia ufficiale sia stata pubblicata sul sito.

Scuole chiuse fino al 5 aprile? Fake news

Non corrisponde al vero la notizia della chiusura fino al 5 aprile prossimo di tutte le scuole di ogni ordine e grado da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nessuna notizia in tal senso è stata pubblicata sul sito istituzionale www.interno.gov.it

Insomma, per il momento, le scuole riapriranno dal 16 marzo.

Il tweet: #Coronavirus, una #fakenews la chiusura delle scuole fino al #5aprile. Nessuna notizia è stata pubblicata sul sito del ministero dell’Interno.

Non sembra escluso che le scuole restino chiuse anche dopo il 15 marzo, tuttavia non è stata diffusa (ancora) alcuna comunicazione ufficiale in merito.