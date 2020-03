Emergenza da coronavirus. Autorizzato, con procedure straordinarie per il reclutamento, in virtù dell’attivazione dei posti letti aggiuntivi in terapia intensiva di 474 unità di personale.

I dettagli

Di questi, saranno 50 anestesisti, 270 infermieri, 12 pneumologia, 18 infettivologi, 12 cardiologi, 20 medici dell’emergenza, 12 radiologi e 80 oss. I posti letto di terapia intensiva passeranno, secondo l’ordinanza, da 518 a 675: i 150 posti in più, nello specifico, derivano in parte dal raddoppio dei posti dello Spallanzani, in parte dall’attivazione del Centro Covid-2 del Columbus.

Riguardo al rafforzamento della rete dei laboratori, a quelli del Gemelli, riguarderanno le Asl di Rieti e di Viterbo, la Asl di Roma 4 e la Asl Roma 5 ai laboratori del Sant’Andrea, la Asl Roma 2 e le Asl di Frosnone a Tor Vergata, la Asl Roma 1 al Policlinico Umberto I, la Asl di Latina all’ospedale S.Maria Goretti di Latina, mentre la Asl Roma 6 al Campus biomedico di Roma. Il laboratorio di riferimento regionale rimane lo Spallanzani di Roma.