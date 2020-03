LAZIO, ANAS: RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SUL GRA PER LA SOSTITUZIONE DI UN GIUNTO DANNEGGIATO

Restringimento in carreggiata interna all’altezza dell’uscita 28 “Via del Mare”

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma in prossimità dello svincolo 28 (Via del Mare) al km 57,800, in carreggiata interna, dalle ore 7.30 del 7 marzo sarà predisposto un restringimento di carreggiata tra i chilometri 56 e 58 al fine di poter intervenire al ripristino di un giunto di dilatazione danneggiato consentendo il transito sulla sola corsia di sorpasso.

Tale limitazione durerà fino alla tarda serata del 7 marzo.