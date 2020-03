Dopo il caso di cui abbiamo parlato ieri a Velletri, un altro nuovo caso sospetto di coronavirus sarebbe avvenuto nella cittadina dei Castelli Romani.

Cosa è successo

Stanotte, infatti, un’ambulanza del 118, dotata delle misure di sicurezza necessarie, ha trasportato una persona in ospedale, a Roma. L’uomo di 47 anni, veliterno, si trovava nel nosocomio locale ed è stato trasportato presso l’Istituto Spallanzani. L’uomo era ricoverato da circa dieci giorni in terapia intensiva per un’altra patologia sospetta.

Insomma, in attesa dei risultati dei tamponi e dopo il caso di ieri, si aggiunge un altro caso quantomeno sospetto di coronavirus. Ribadiamo che si tratta di casi sospetti e non (ancora) conclamati. Pertanto, invitiamo la cittadinanza di Velletri a non allarmarsi.

Foto di repertorio