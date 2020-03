Anche nella città di Velletri ci sarebbe un caso positivo di coronavirus. Il soggetto interessato sarebbe un 44enne di nazionalità indiana e sarebbe stato trasferito presso l’ospedale Spallanzani di Roma.

Inoltre sembrerebbe che nel parcheggio dell’ospedale veliterno, il Paolo Colombo, verranno allestite delle tende pre-triage in modo da garantire una maggiore sicurezza ai cittadini e per non affollare eccessivamente il pronto soccorso, vista la situazione e le disposizioni generali.

L’uso del condizionale è d’obbligo in quanto non ci sono ancora le dichiarazioni dalle fonti ufficiali e il caso positivo non è stato ancora confermato dalle suddette, di conseguenza attendiamo maggiori informazioni.

Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio