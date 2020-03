Non tutti sanno che a San Cesareo è attivo lo Sportello Autismo. Inoltre, il 5 aprile, ci sarà l’evento benefico in cui si invita la cittadinanza ad acquistare i fiori della solidarietà (le locandine sono visibili nella gallery in alto, scorrendo).

L’associazione Insieme ad Alessandro insieme uniti per l’autismo onlus

L’associazione Insieme ad Alessandro insieme uniti per l’autismo nasce dal desiderio di colmare un vuoto percepito tra le Istituzioni e i genitori. Proprio la madre di un ragazzo autistico, fondatrice dell’associazione, ha spiegato come, spesso, nelle lunghe ore che trascorso con suo figlio durante la terapia, si sia accorta di quanto i genitori fossero soli, poi informati dei diritti dei proprio figlio. Io stessa – spiega la Presidente Daniela Tornatore – ho vissuto, al tempo della diagnosi, la sensazione di solitudine: non sapere cosa fare né a chi rivolgermi, ma fortunatamente ha vinto la forza di aiutare mio figlio. Ma era vero anche che non tutti i genitori hanno la forza né le capacità di destreggiarsi nella complicata burocrazia.

In questi anni, prima della costituzione dell associazione, ho supportato molti genitori che chiedevano aiuto, un aiuto per non sentirsi soli, un aiuto per capire cosa fare. L’associazione quindi risponde a questa esigenza abbiamo creato lo sportello per l’autismo presso la parrocchia per creare un punto fisico di riferimento, in molti già sono venuti o fisicamente o tramite i nostri contatti per esser supportati. Come genitori di bimbi nello spettro poi abbiamo un ulteriore problema: i costi delle terapie. Insomma, se volete sentirvi meno soli, troverete nell’associazione Insieme ad Alessandro insieme uniti per l’autismo un valido sostegno.