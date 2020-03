Roma, prossime sedute dell’Assemblea Capitolina “a porte chiuse”

Le prossime sedute dell’Assemblea Capitolina si svolgeranno “a porte chiuse”, senza la presenza di pubblico in aula Giulio Cesare. La decisione è in linea con le misure per il contrasto al diffondersi del virus Covid-19, contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020.

Il pubblico potrà seguire i lavori dell’aula in streaming sul portale di Roma Capitale

È quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo, che si è tenuta oggi alla presenza della sindaca di Roma Virginia Raggi e del presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito.

