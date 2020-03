Ha aggredito e rapinato lo stesso uomo, una persona anziana che lo ospitava nel suo appartamento, portandogli poi via 150 euro nascosti nel pigiama.

Ad avviare la prima attività investigativa sono stati gli agenti del Reparto Volanti, intervenuti subito dopo la segnalazione al numero unico di emergenza. Il successivo sviluppo investigativo poi è stato condotto dagli agenti del commissariato di Ostia, diretto da Eugenio Ferraro, ed ha portato alla individuazione del responsabile nelle vicinanze della stessa abitazione dove aveva consumato la rapina. Un uomo originario del Marocco, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.

Si è invece introdotto in un presidio medico, spacciandosi per idraulico, ed ha rubato le monete del distributore automatico, un 47enne romano, che è stato poi rintracciato dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Volanti sul Lungomare Paolo Toscanelli. Approfondendo gli accertamenti i poliziotti hanno scoperto che l’uomo aveva provato un altro furto in una onlus, danneggiando anche varie porte della stessa associazione.

Il 47enne, sottoposto a sorveglianza speciale e obbligo di presentazione alla Polizia, è stato anche denunciato per danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio.

Sono stati poi sequestrati gli arnesi atti allo scasso, rinvenuti all’interno dello zaino.

Foto di repertorio