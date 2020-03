I Comuni del Lazio si stanno adeguando alle nuove norme e misure governative messe in atto per fronteggiare l’espandersi dei contagi da coronavirus. Nel pomeriggio di ieri sono arrivate le prime disposizioni in merito alla chiusura di tutte le scuole d’Italia, di ogni ordine e grado.

Ora il Comune di Colleferro e quello di Segni inseriscono sui siti ufficiali e sui social le misure che i cittadini devono seguire. La biblioteca comunale colleferrina è attualmente chiusa, così come le scuole e il sindaco Pierluigi Sanna ha annunciato sui social che a breve comunicherà anche ulteriori disposizioni riguardanti le altre attività afferenti al Comune di Colleferro e le informative per le attività di natura privata.

A Segni sul sito del comune compare questo comunicato:

Dal 5 al 15 marzo c.a. le attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno sospese. Sono, altresì, sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche.

Sono inoltre sospesi gli eventi e le manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in luogo sia pubblico che privato, salvo quanto previsto e specificato nel citato DPCM di seguito allegato.

Sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura svolti in ogni luogo che comportino affollamento di persone.

A tutti i soggetti anziani o affetti da patologie croniche o con multimorbilità, si raccomanda di evitare di uscire di casa salvo i casi di stretta necessità e di evitare comunque i luoghi affollati.

Si raccomanda a tutta la cittadinanza di osservare quanto riportato nel decreto allegato e di assumere tutte le opportune cautele.

Foto biblioteca di Colleferro