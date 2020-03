Coronavirus, scuole chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo 2020

La notizia era trapelata già durante le prime ore del pomeriggio, ma la conferma ufficiale è arrivata solo pochi minuti fa: le scuole e le università italiane chiuderanno dal 5 al 15 marzo 2020.

La decisione è stata confermata dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina insieme al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle 18:00 circa in conferenza da Palazzo Chigi.

Si tratta di una delle misure preventive per far fronte al coronavirus. A quanto si apprende, in serata il Primo Ministro firmerà un decreto che fornirà ulteriori misure per il contenimento sanitario.

Di seguito i comunicati di alcuni Comuni del Lazio in merito alla chiusura delle scuole:

Comune di Pomezia: “È di questi minuti la notizia della chiusura di tutte le scuole d’Italia e le università a partire da domani, giovedì 5 marzo, fino al 15 marzo. La decisione è stata annunciata dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa da Palazzo Chigi. Seguiranno aggiornamenti. Non appena sarà pubblicato il decreto sarà nostra cura darne comunicazione attraverso i canali ufficiali del Comune. Città di Ladispoli: “Apprendiamo dalle parole del Presidente del Consiglio dei Ministri che entro questa sera verrà emanato un Decreto con il quale sarà disposta la chiusura di scuole (di ogni ordine e grado) e università in tutta Italia fino al 15 marzo. All’esito della pubblicazione del Decreto saremo in grado di fornire ulteriori informazioni su eventuali altre misure restrittive, che comunicheremo tempestivamente.” Comune di Anagni: “Si informa la cittadinanza che con Decreto del Governo sono chiuse a partire da domani 5 marzo 2020 e fino al 15 marzo 2020 le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale per la prevenzione del nuovo coronavirus COVID-19. Anche le scuole di ogni ordine e grado site sul territorio comunale di Anagni saranno pertanto chiuse a partire dal giorno 5 marzo e fino al prossimi 15 marzo”. Seguiranno eventuali aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio