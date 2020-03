“La Direzione San Raffaele Cassino, in relazione all’identificazione di un degente positivo al COVID-19, comunica che sono state, in accordo con i dirigenti del SISP (servizio Igiene e Sanità Pubblica), messe in atto tutti i provvedimenti previsti della normativa vigente atti a garantire la sicurezza dei degenti, dei visitatori e del personale sanitario.

L’attività di ricovero e cura dei reparti e degli ambulatori non interessati dal contatto con il paziente sorgente continuano quindi normalmente e in totale sicurezza.

La Direzione del San Raffaele rimane a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimenti o di informazioni”.

Foto di repertorio