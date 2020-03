Un 89enne molisano era ricoverato in una clinica privata della città di Cassino. È risultato positivo al test sul Coronavirus effettuato allo Spallanzani di Roma.

La situazione

Primo caso di Coronavirus nel basso Lazio, per la precisione a Cassino, nella provincia di Frosinone. Un 89enne molisano era ricoverato nella clinica privata “San Raffaele” per problemi di natura respiratoria e l’aggravarsi della sua situazione ha spinto le autorità sanitarie al trasferimento del paziente allo Spallanzani di Roma, dove è stato sottoposto al tampone per le verifiche di contagio da Coronavirus.

Il risultato del test con il tampone ha dato esito positivo ed ora la struttura sanitaria privata del cassinate è stata sottoposta ad isolamento. Si sta cercando di ricostruire i contatti che l’uomo può aver avuto nella Città Martire nei giorni del suo ricovero all’interno della struttura sanitaria: parenti, amici, medici e anche altri utenti recatisi nella struttura per le proprie necessità.