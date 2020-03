Nella decorsa notte, in Ferentino, i militari del NORM – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anagni traevano in arresto in flagranza di reato, un 27enne della provincia di Roma (già censito per reati contro il patrimonio) perché responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”.

Gli operanti, nel corso di un predisposto servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, intimavano l’alt al predetto che però con la propria utilitaria cercava di darsi alla fuga con manovre repentine venendo subito raggiunto e bloccato.

Il giovane sottoposto a perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di un involucro contenente 19 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nascosto all’interno del poggiatesta dell’auto lato guidatore.

Lo stupefacente e l’autovettura venivano sottoposti a sequestro, mentre l’uomo tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Anagni, in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Foto di repertorio