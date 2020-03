Ferentino, sospensione idrica: vie interessate dai disagi con l’acqua

Si comunica che a causa di mancata tensione da parte del fornitore esterno il sollevamento Scrofino si verificherà una sospensione del flusso idrico giovedì 5 marzo 2020 dalle ore 08:45 fino alle ore 14:15. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

Via Casilina Sud o via ex Antares direzione cava, via Costantino Caminada (zona Madonna di Fatima), via Monte Radicino, via Casilina o via Casilina Sud, parte di via Stazione o via Stazione Supino, via Paolo Borsellino, Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, via Pozzillo, via Fontana Palombo, via Madonna degli Angeli, via Varvarella, via Arringo, Via Vasciotte, via Fresine Vasciotte, via Ponte Rovescio, parte di via Pietralata ,via Gravina, via Colle Silvi e parte di via San Rocco Montecchie, centro storico e zone limitrofe (abbassamento di pressione e/o mancanza di acqua presso i punti più alti presso Piazza Duomo, via Castel Sant’Angelo, vicolo Meciano e via Antico Atrio).