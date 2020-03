Castel Madama, caso Coronavirus: raggiunti tutti i contatti, nessun allarme

Caso positivo di Nuovo Coronavirus a Castel Madama: nessun allarme. Tutti i contatti sono stati raggiunti.

La situazione

Il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito e il sindaco del Comune di Castel Madama, Domenico Pascucci, informano i cittadini del comune di Castel Madama e delle zone limitrofe che il caso positivo di Coronavirus è circoscritto.

Tutti i contatti del paziente sono stati raggiunti dal personale addetto della ASL come previsto dalle procedure e secondo le linee guida ministeriali.

Si chiede di evitare atteggiamenti di esclusione, ribadendo inoltre l’inutilità di interrompere le attività lavorative o di assentarsi da lavoro.

Si approfitta inoltre per ricordare ai cittadini che la Regione Lazio ha attivato tutte le misure per la sicurezza di ognuno e che sono a disposizione dei numeri di telefono dedicati per segnalazioni e richieste di informazioni con l’invito a non ricorrere inutilmente al Pronto Soccorso.