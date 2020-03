CORONAVIRUS: SPALLANZANI, ‘5 NUOVI CASI DI POSITIVITA’

“Sono 5 I nuovi casi positivi al COVID-19, 2 sono riconducibili al nucleo famigliare di Pomezia, 1 di rientro dall’Iran, 1 di rientro da Zanzibar con link epidemiologico di Bergamo e 1 uomo di Castel Madama con link epidemiologico con il nord Italia”.

Lo comunica la Direzione sanitaria dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.

Si informa la cittadinanza che ci sono stati appena comunicati due nuovi casi all’interno del nucleo familiare di Pomezia già contagiato. Si tratta di due studenti, uno del liceo Pascal e uno della scuola media Pestalozzi.

In accordo con la Asl Roma 6, il Sindaco sta predisponendo l’ordinanza di chiusura, in via precauzionale e fino a nuova comunicazione, dell’Istituto comprensivo “E. Pestalozzi” di Torvaianica.

Lo comunica lo staff del Sindaco di Pomezia.

Il Sindaco di Castel Madama ha diramato l’ordinanza di chiusura dell’istituto comprensivo poiché due alunni del plesso scolastico, facenti parte del nucleo familiare della persona coinvolta, potrebbero risultare positivi. Ovviamente, si tratta di misure precauzionali atte al fine di evitare la diffusione del coronavirus. Pertanto, si ribadisce la chiusura dell’istituto comprensivo a partire dal marzo e fino al 17 dello stesso mese.