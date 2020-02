Nella città di Frosinone i controlli si sono concentrati nella zona attorno alla stazione ferroviaria, dove sono stati rintracciati sei soggetti sottoposti al foglio di via obbligatorio.

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio a Frosinone, Sora, Fiuggi e Cassino

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, predisposti nel pomeriggio di ieri dalla Questura, sono stati effettuati controlli straordinari da parte degli agenti dei Commissariati di Sora, Fiuggi e Cassino oltre che dalla Squadra Volante, con l’ausilio del personale del Reparto Cinofili della Polizia di Stato, nel corso dei quali sono state identificate più di 100 persone e sono stati controllati 60 veicoli.

La situazione nel Capoluogo

Nel capoluogo particolare attenzione è stata posta alla zona dello scalo ferroviario e ai giardini contigui, dove maggiore si registra la presenza di assuntori di sostanze stupefacenti. Sono stati accompagnati in ufficio 10 extracomunitari per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale.

A carico di sei di loro è stata disposta la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nella città di Frosinone per 3 anni, trattandosi di soggetti che avevano fatto sorgere sospetti sulla loro condotta e risultano domiciliati in altre località. Anche due esercizi commerciali sono stati sottoposti a controlli di natura amministrativa.