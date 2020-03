Si trova in via Valmontone ed è aperta sei giorni su sette con orario continuato.

Farmacia comunale di Artena riaperta a regime

“La farmacia comunale di Artena ha riaperto a pieno regime e presto apriremo anche un dispensario farmaceutico”. Ad affermarlo è il Sindaco di Artena Felicetto Angelini. “Sono molto contento e molto felice di questo fatto anche se siamo uno strano paese: quando la farmacia chiude la colpa è di Felicetto Angelini, quando apre il merito è degli altri. La cosa importante – prosegue il Sindaco Angelini – è che la farmacia sia finalmente riaperta”.

“La farmacia comunale si trova in via Valmontone e garantisce vari servizi al pubblico: le autoanalisi del sangue per colesterolo e glicemia, holter pressorio e holter cardiaco, il servizio recup con prenotazione e pagamento del ticket. È aperta dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20 con orario continuato e per ogni acquisto fatto in quella sede il 10 percento dell’importo andrà al Comune di Artena”.

“Voglio ringraziare il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e la sua Giunta – ha concluso Angelini – che ha deliberato l’apertura ad Artena di un dispensario farmaceutico. Si tratta di un secondo servizio di erogazione dei farmaci che apriremo nella seconda metà di marzo. Credo si tratti di un’altra bella notizia per i cittadini”.